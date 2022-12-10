Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю, - ISW

Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО, в обмін на високоточні системи озброєння, які має намір використати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті також додають, що 3 грудня

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі прийняття рішення про допомогу РФ.

Окрім того, військовий експерт заявив, що Іран може сумніватися у передачі ракет Росії, оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.

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