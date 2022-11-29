Іран може не передати Росії балістичні ракети, - експерт

Іран може сумніватися в передачі балістичних ракет Росії. Оскільки Тегеран не бажає стати повним ізгоєм на ринку після чергових санкцій Заходу.

"У мене є враження, що зараз Іран трохи сумнівається, чи треба передавати ці ракети Росії. Це після того, як Захід дуже активно відреагував на постачання "Шахедів", почав вводити додаткові санкції. Іранському керівництву, мабуть, не хотілося б стати повним ізгоєм, бо у них все ж залишаються економічні відносини на світовому ринку. Їм би не хотілося їх втратити повністю", - вважає експерт.

На його думку, саме через це в Тегерані можливо й почали відразу говорити, що "не поставляли" і що це взагалі "не їхні безпілотники" - тобто трошки грати дурнів.

"Ба більше, вони, здається, взагалі хочуть припинити поставляти навіть "Шахеди" і почали говорити про створення заводу з виробництва цих безпілотників на території Росії. Можливо, це така східна хитрість, коли за розмовами завод можуть і рік, і десять років будувати, дуже затягуючи процес", - зазначив Самусь.

При цьому він акцентував, насправді сенс не в самому заводі, а в комплектуючих.

"Три чверті компонентів у тих "Шахедах" - західні. Очевидно, що вони вже їх не дістануть. Тому росіяни можуть собі завод поставити, а де вони будуть брати комплектуючі - це вже буде не проблема Ірану. Вони скажуть: "Ми вам креслення віддали, завод є, робіть собі, комплектуючих у нас немає, вибачте", - допускає експерт.

Він вважає це є сигналом того, що Іран вже намагається трохи відійти від Росії, бо зрозумів, що ця ситуація не вартує того, що вони отримають.

"Можливо, Росія обіцяла передати їм ядерну зброю, але, знову ж, Захід натякнув і Росії, і Ірану, що не треба цього робити. Можливо, Іран все ж не передасть Росії балістичні ракети", - резюмував Самусь.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

На що в українському МЗС попередили Іран про наслідки. Там заявили, що Україна буде безжальною у своїй відповіді.

Тегеран же у своїй манері "категорично заперечив" передачу зброї до Росії та назвав заяви України "емоційними та голослівними".

