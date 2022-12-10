Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на оружие, - ISW

Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерена использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По всей вероятности, они

В отчете также добавляют, что 3 декабря

Напомним, ранее появилась информация, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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