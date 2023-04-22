ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія наближається до Нюрнберга II: глава Міноборони про результати "Рамштайну"

Новость на русском →
Рамштайн, Субота 22 квітня 2023 14:33
Росія наближається до Нюрнберга II: глава Міноборони про результати "Рамштайну" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ. Це також наближає до притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня відбулася одинадцята зустріч союзників України з оборони у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

За підсумками якого було оголошено, що учасники "Рамштайну" передали Україні понад 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та інше обладнання.

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Зустріч Рамштайн
NEWS
"Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
"Кадровий голод". Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою