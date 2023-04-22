Росія наближається до Нюрнберга II: глава Міноборони про результати "Рамштайну"

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ. Це також наближає до притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня відбулася одинадцята зустріч союзників України з оборони у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

За підсумками якого було оголошено, що учасники "Рамштайну" передали Україні понад 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та інше обладнання.

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

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