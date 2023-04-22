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Россия приближается к Нюрнбергу II: глава Минобороны о результатах "Рамштайна"

Новина українською →
Рамштайн, Суббота 22 апреля 2023 14:33
Россия приближается к Нюрнбергу II: глава Минобороны о результатах "Рамштайна" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставками для ВСУ. Это также приближает к привлечению России к ответственности за ее преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Минобороны Алексея Резникова.

"Результаты Рамштайна-11: Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных подарков для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - написал Резников.

Напомним, что вчера, 21 апреля, состоялась одиннадцатая встреча союзников Украины по обороне в формате "Рамштайн" в Германии.

По итогам которого было объявлено, что участники "Рамштайна" передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование.

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

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Алексей Резников Встреча Рамштайн
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