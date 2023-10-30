Росія набирає жінок у ПВК для відправки на війну проти України, - британська розвідка

Йдеться про батальйон "Борз", що формується в Росії. Він входить до ПВК "Редут", який, найімовірніше, безпосередньо фінансується Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) РФ.

Нещодавно було зафіксовано випадки рекрутингу жінок у таке формування. У рекламних оголошеннях в соціальних мережах жінок-новобранців закликають приєднатися до цього батальйону для роботи снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів.

У британській розвідці нагадали, що у березні цього року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про дислокацію в Україні 1100 жінок, що відповідає лише приблизно 0,3 відсотка особового складу росармії.

"Як зазначається в рекламі "Редута", наразі вони виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування", - йдеться у публікації.

У британському оборонному відомстві додають, що залишається незрозумілим, чи будуть офіційні російські сили оборони "прагнути наслідувати цей приклад і відкрити більше бойових ролей для жінок".

Найманці на війні Росії проти України

Нагадаємо, в січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті досягала 50 тисяч людей. Більшість із них було ліквідовано.

Угруповання "Вагнера" фактично було розформоване після бунту ватажка найманців Євгена Пригожина у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, в останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів. Нещодавно стало відомо, що колишніх "вагнерівців" активно вербують до підрозділів Росгвардії.

Раніше журналістське розслідування проектів "Схеми" та "Система" показало, що російська ПВК "Редут", найманці якої беруть участь у війні проти України, контролюється та фінансується ГРУ Генштабу РФ.

Додамо, що нещодавно у ЗМІ розповіли подробиці про вербування жінок до російської армії до батальйону "Борз" у складі підконтрольної Міноборони РФ ПВК "Редут".