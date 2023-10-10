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Одна з російських ПВК виявилася тіньовою армією ГРУ, - розслідування ЗМІ

Вівторок 10 жовтня 2023 14:06
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Одна з російських ПВК виявилася тіньовою армією ГРУ, - розслідування ЗМІ Ілюстративне фото: виявлено зв'язок ГРУ РФ із найманцями ПВК "Редут" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Редут", "вояки" якої беруть участь у війні проти України, контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

Як показало журналістське розслідування проектів "Схеми" та "Система", таке вороже угрупування є прихованою системою рекрутингу найманців для російської військової розвідки. При цьому ця ПВК "офіційно" позиціонує себе як "добровольчий" підрозділ.

Зв'язок із ГРУ доводять внутрішні документи "редутівців", які отримали у своє розпорядження журналісти. У них, зокрема, найманці самі вказують, що підпорядковуються російській військовій розвідці.

Також вдалося повністю ідентифікувати сотню членів цієї ПВК і зв'язатися (під легендою) з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів у складі "Редуту".

Крім того, "редутівці", які потрапили минулого року в полон до бійців ЗСУ, розповіли, що їхали "служити" в 16 бригаду спеціального призначення ГРУ ГШ РФ. База цієї бригади називається "Тригуляй", а розташована вона під російським Тамбовом.

Де в Україні воювали "редутівці"

У матеріалі зазначається, що було встановлено два десятки підрозділів у складі системи "Редут".

"Вояки" такої російської тіньової армії державних найманців брали участь безпосередньо у боях в Україні у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Деякі ці загарбники були засуджені за скоєння воєнних злочинів.

Декілька ідентифікованих журналістами окупантів із підрозділу "Редуту" "Вовки" є колишніми чи чинними співробітниками ГРУ.

Хто курирує ГРУшну ПВК

Одним з основних кураторів "добровольчого корпусу" по лінії російської ГРУ, куди входить також і "Редут", є полковник Олексій Кондратьєв, а головним ініціатором створення цієї "ЧВК" є генерал-лейтенант та заступник голови російської розвідки Володимир Алексєєв.

Одна з російських ПВК виявилася тіньовою армією ГРУ, - розслідування ЗМІ

Фото: Володимир Алексєєв (ліворуч) та Олексій Кондратьєв (radiosvoboda.org)

Журналісти вважають, що за набір найманців у так звані "приватні військові компанії" та "добровольчі формування" відповідає представник ГРУ Сергій Дроздов.

Раніше в лютому в СБУ повідомляли, що "розкололи" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської ПВК "Редут", зокрема, на Харківському та Краматорському напрямках. Його взяли в полон ще у вересні 2022-го на Донеччині. Суд дав злочинцю 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладно розповідало про найманців російського диктатора Путіна, та хто воює проти України крім регулярної армії РФ.

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ГРУ Війна Росії проти України
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