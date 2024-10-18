Росія може зробити провокацію на НПЗ у Білорусі, - ЦПД

Російські дрони під час атак на Україну продовжують залітати у Білорусі. Не виключається, що РФ може здійснити провокацію на нафтопереробному у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
За його словами, сім російських дронів вночі 18 жовтня пролетіли над Білоруссю. За вересень було зафіксовано проліт 30 безпілотників.
Коваленко додав, що був зафіксований раніше навіть удар "Шахеда" поблизу Мозиря, де є нафтопереробний завод.
"Все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян", - заявив він.
В ніч на 18 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Окупанти випустили 135 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу. ППО працювала в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.
Сили ППО знищили 80 дронів, ще 44 безпілотники локаційно втрачено, два - полетіли в Білорусь. Станом на ранок бойова робота продовжувалася.
У Києві вночі лунали вибухи, працювала ППО, але влучань не зафіксовано.
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