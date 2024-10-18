Росія може зробити провокацію на НПЗ у Білорусі, - ЦПД

За його словами, сім російських дронів вночі 18 жовтня пролетіли над Білоруссю. За вересень було зафіксовано проліт 30 безпілотників.

Коваленко додав, що був зафіксований раніше навіть удар "Шахеда" поблизу Мозиря, де є нафтопереробний завод.

"Все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян", - заявив він.