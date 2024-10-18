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Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО

Україна , П'ятниця 18 жовтня 2024 09:05
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Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО Фото: Росія атакувала Україну 135 дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія запустила по Україні 135 ударних дронів та невідомих безпілотників. Більшість цілей збила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни запускали дрони по Україні з Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 зафіксовано пуски 135 дронів.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих дронів.

ППО працювала в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

Ще 44 безпілотники локаційно втрачено, два - полетіли в Білорусь, до десяти ворожих дронів в повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває.

Нічна атака Росії

Ворог розпочав свою атаку ще з вечора 17 жовтня. Рух ворожих дронів фіксували у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській області.

У Києві вночі працювала ППО та лунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що це була одна з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі.

У Києві прямих влучань не було, постраждалих та руйнувань немає.

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Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО
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