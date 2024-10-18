Одна з наймасованіших атак дронів. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва
Російські окупанти в ніч на 18 жовтня намагалися атакувати Київ дронами. У столиці прямих влучань не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
КМВА назвала атаку однієї з наймасовіших. Всі дрони, які рухалися у напрямку Києва, були знищені.
"Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.
Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах тривала понад 4,5 години. За попередніми даними, у Києві постраждалих та руйнувань немає.
Що ще відомо про нічну атаку
Інформація про те, що росіяни запустили дрони у напрямку України з'явилася ще ввечері 17 жовтня. Станом на ранок бойова робота ще триває.
Рух ворожих дронів фіксували у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській області.
Як відомо, у Києві вночі лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
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