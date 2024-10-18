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Одна з наймасованіших атак дронів. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва

Київ, П'ятниця 18 жовтня 2024 08:47
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Одна з наймасованіших атак дронів. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва Фото: КМВА розповіла про наслідки масованої атаки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 18 жовтня намагалися атакувати Київ дронами. У столиці прямих влучань не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

КМВА назвала атаку однієї з наймасовіших. Всі дрони, які рухалися у напрямку Києва, були знищені.

"Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах тривала понад 4,5 години. За попередніми даними, у Києві постраждалих та руйнувань немає.

Що ще відомо про нічну атаку

Інформація про те, що росіяни запустили дрони у напрямку України з'явилася ще ввечері 17 жовтня. Станом на ранок бойова робота ще триває.

Рух ворожих дронів фіксували у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській області.

Як відомо, у Києві вночі лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

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