Одна з наймасованіших атак дронів. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва

Російські окупанти в ніч на 18 жовтня намагалися атакувати Київ дронами. У столиці прямих влучань не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

КМВА назвала атаку однієї з наймасовіших. Всі дрони, які рухалися у напрямку Києва, були знищені.

"Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах тривала понад 4,5 години. За попередніми даними, у Києві постраждалих та руйнувань немає.