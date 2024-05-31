Росія може здійснити агресивні провокації у Балтійському регіоні, - Зеленський

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має спроможності поширювати війну.

"Ситуація далеко не така хороша, як він (Путін - ред.) намагається її описати, але він все ще може поширювати терор проти наших міст та сіл, намагаючись розширити зону бойових дій, і готує більше військових сил поруч з нашими кордонами. Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема, проти кордонів у Балтійському регіоні", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що для позитивних змін для України на фронті необхідне посилення протиповітряної оборони.

"Росія не має жодної більшої фундаментальної переваги, окрім КАБів, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію, так само як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі. Для цього ми потребуємо системи ППО Patriot", - зазначив глава держави.