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Росія може здійснити агресивні провокації у Балтійському регіоні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія сигналізує, що може бути готова вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції на третьому саміті Україна - Північна Європа.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має спроможності поширювати війну.

"Ситуація далеко не така хороша, як він (Путін - ред.) намагається її описати, але він все ще може поширювати терор проти наших міст та сіл, намагаючись розширити зону бойових дій, і готує більше військових сил поруч з нашими кордонами. Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема, проти кордонів у Балтійському регіоні", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що для позитивних змін для України на фронті необхідне посилення протиповітряної оборони.

"Росія не має жодної більшої фундаментальної переваги, окрім КАБів, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію, так само як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі. Для цього ми потребуємо системи ППО Patriot", - зазначив глава держави.

Загроза для країн Балтії з боку Росії

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що країни Балтії активно готуються до ймовірного вторгнення Росії.

Так, американська газета Financial Times писала, що країни Балтії будують укріплення на кордоні з Росією.

Також Швеція посилила оборону острова Готланд у Балтійському морі через загрозу з боку Росії.

До того ж, як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), Росія погрожує країнам НАТО для стримування Заходу і готується до тривалої конфронтації.

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