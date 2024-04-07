Росія погрожує НАТО для стримування Заходу і готується до тривалої конфронтації, - ISW
Влада Російської Федерації регулярно залякує Фінляндію "наслідками" через вступ країни до НАТО. Таким чином Кремль намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з країнами Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті аналітики Інституту посилаються на погрози МЗС РФ на адресу Фінляндії, суть яких полягає у тому, що після вступу до НАТО, країна начебто "втратила свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень". У відомстві нагадали, що це наратив, який Кремль регулярно використовував для брехливого твердження про те, що НАТО контролює Україну і використовує країну в якості загрози Росії.
В ISW перерахували меседжі з інтерв'ю росЗМІ посла Росії у Фінляндії Павла Кузнєцова, який 6 квітня заявив, що скандинавська країна перебуває на "деструктивному курсі" у відносинах з Росією, а також що вступ країни в Альянс перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації".
"Кузнєцов погрожував Фінляндії та альянсу НАТО загалом. Він стверджує, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною", - йдеться у звіті.
Крім того, російський посол в інтерв'ю стверджував, що вступивши до НАТО, країна приєдналася до "партії війни до перемоги над Росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.
Дипломат також натякнув, що у Фінляндії немає іншого вибору, окрім як поліпшити свої відносини з Росією, адже "від географії не втечеш". Водночас, він односторонньо звинуватив Гельсінкі у поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну міграційну кризу, яку Росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.
"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО, спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Вступ Фінляндії до НАТО
4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Прапор країни підняли біля штаб-квартири Організації, вона стала 31-м членом блоку.
Кордон Росії з НАТО збільшився на 1340 км. У Кремлі погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу в Альянс і заявляли, що це нібито "не принесе безпеку в Європу".
Наприкінці березня цього року, міністр закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не виключає можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому, але зараз у цьому нема потреби.
Додамо, що останнім часом у Фінляндії почастішали збої в роботі GPS у літаків. Це пов'язано з активним використанням Росією систем радіоелектронної боротьби в Балтійському регіоні.
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