Країни Балтії будують укріплення на кордоні з Росією, - Financial Times

Естонія значно зміцнить східний кордон НАТО з Росією. Сотні посилених бункерів буде побудовано як частину нової оборонної лінії для захисту країн Балтії - і, як наслідок, всього західного оборонного альянсу - від нападу Росії.

На південь Литва відкриває більше дюжини так званих парків протимобільності, таких як протитанкові загородження, колючий дріт та бетонні блоки, які призначені для уповільнення потенційних загарбників. Латвія, як і дві інші країни Балтії, та Фінляндія також встановили паркани на своїх кордонах із Росією та Білоруссю.

Як зазначає видання, ці роботи є очевидною ознакою того, що безпека у прифронтових державах НАТО тепер визначається війною Росії в Україні. Минулого літа російські війська запобігли контрнаступу Києва і повернули собі ініціативу на полі бою. Лідери країн Балтії, які вважали поразку Росії в Україні найкращим способом гарантувати свою безпеку, тепер бачать, що перебіг війни повертається у бік Москви.

Останні місяці принесли шквал попереджень про можливий напад Росії на НАТО протягом найближчого десятиліття. Про тривогу заявляли не лише Вільнюс, Рига та Таллінн, а й міністри у Стокгольмі, Берліні та Лондоні, які передбачають можливу конфронтацію протягом двох-вісім років.

Небезпека для країн Балтії

Регіональні лідери розглядають три країни Балтії - з їхніми невеликими територіями і вузьким сухопутним зв'язком з рештою НАТО - як місце, де Путін, який набрався сміливості, може спробувати перевірити єдність і рішучість альянсу за допомогою дестабілізуючих провокацій або навіть прямої військової атаки.

Ці побоювання посилюються перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому після листопадових президентських виборів, що викличе серйозні сумніви щодо прихильності США до європейської безпеки в той час, коли мало хто з чиновників чи аналітиків вірить у здатність Європи захистити себе.

Поряд із зростаючою нервозністю існує відчуття, що країни Балтії перебувають у більшій безпеці, ніж вони були протягом століть, завдяки їхньому членству в НАТО. Це "парадокс", визнає прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Західний оборонний альянс минулого року зміцнився за рахунок приєднання Фінляндії та Швеції, перетворивши Балтійське море на те, що Шимоніті називає "озером НАТО".

Країни НАТО на чолі з Німеччиною, США, Великою Британією та іншими направляють додаткові війська до країн Балтії та інших прифронтових держав. Естонія, Латвія та Литва готові значно збільшити витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту в найближчі кілька років, що значно вище за цільовий показник НАТО в 2%, який, на думку Трампа, може стати вимогою для захисту США.

Водночас Росія загрузла в Україні, а її західні прикордонні райони, звернені до країн Балтії та Фінляндії, практично вільні від військ. "Ми у більшій безпеці, ніж будь-коли раніше", - каже Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії. "Якщо Путін перевірить НАТО, НАТО спрацює".

Естонія, Латвія та Литва приєдналися до НАТО майже рівно 20 років тому за кілька тижнів до того, як вони стали членами ЄС. Анексовані Радянським Союзом у 1944 році, ці три країни відновили свою незалежність на початку 1990-х років. Їхні часті попередження про російський реваншизм були проігноровані - помилку, яку визнали президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери.