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Россия может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия сигнализирует, что может быть готова совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на третьем саммите Украина - Северная Европа.

По его словам, у российского диктатора Владимира Путина есть возможности распространять войну.

"Ситуация далеко не так хороша, как он (Путин - ред.) пытается ее описать, но он все еще может распространять террор против наших городов и сел, пытаясь расширить зону боевых действий, и готовит больше военных сил рядом с нашими границами. Россия также сигнализирует, что она может быть готова совершить агрессивные провокации, в частности против границ в Балтийском регионе", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что для позитивных изменений для Украины на фронте необходимо усиление противовоздушной обороны.

"Россия не имеет никакого большего фундаментального преимущества, кроме КАБов, ракет и боевой авиации. Мы должны сделать все, чтобы уничтожить российскую военную авиацию, так же как мы уже уничтожаем российские боевые корабли в Черном море. Для этого мы нуждаемся в системах ПВО Patriot", - отметил глава государства.

Угроза для стран Балтии со стороны России

Напомним, недавно СМИ сообщали, что страны Балтии активно готовятся к возможному вторжению России.

Так, американская газета Financial Times писала, что страны Балтии строят укрепление на границе с Россией.

Также Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за угрозы со стороны России.

К тому же, как сообщал Институт изучения войны (ISW), Россия угрожает странам НАТО для сдерживания Запада и готовится к длительной конфронтации.

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