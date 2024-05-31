Россия может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе, - Зеленский

Россия сигнализирует, что может быть готова совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции на третьем саммите Украина - Северная Европа.
По его словам, у российского диктатора Владимира Путина есть возможности распространять войну.
"Ситуация далеко не так хороша, как он (Путин - ред.) пытается ее описать, но он все еще может распространять террор против наших городов и сел, пытаясь расширить зону боевых действий, и готовит больше военных сил рядом с нашими границами. Россия также сигнализирует, что она может быть готова совершить агрессивные провокации, в частности против границ в Балтийском регионе", - сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что для позитивных изменений для Украины на фронте необходимо усиление противовоздушной обороны.
"Россия не имеет никакого большего фундаментального преимущества, кроме КАБов, ракет и боевой авиации. Мы должны сделать все, чтобы уничтожить российскую военную авиацию, так же как мы уже уничтожаем российские боевые корабли в Черном море. Для этого мы нуждаемся в системах ПВО Patriot", - отметил глава государства.
Напомним, недавно СМИ сообщали, что страны Балтии активно готовятся к возможному вторжению России.
Так, американская газета Financial Times писала, что страны Балтии строят укрепление на границе с Россией.
Также Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за угрозы со стороны России.
К тому же, как сообщал Институт изучения войны (ISW), Россия угрожает странам НАТО для сдерживания Запада и готовится к длительной конфронтации.
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