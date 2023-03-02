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Росія може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні, - JP Morgan

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Росія, Четвер 02 березня 2023 13:32
Росія може зберегти видобуток нафти на довоєнному рівні, - JP Morgan Фото: Росія може підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія зможе підтримувати видобуток нафти на рівні до війни з Україною завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії, але може мати справу з труднощами при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.

Про це заявив банк JP Morgan, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що Росія зможе підтримувати видобуток нафти на довоєнному рівні в 10,8 млн барелів на добу, але їй буде важко повернутися до пікових обсягів до пандемії в 11,3 млн барелів на добу", - йдеться в повідомленні банку.

JP Morgan очікує, що сукупний попит Індії та Китаю цього року збільшиться на 1 млн барелів на добу.

Досі Росії вдавалося перенаправляти експорт нафти з Європи до Індії, Китаю та Туреччини, які скуповували дешеві барелі, незважаючи на встановлену "Великою сімкою" стелю цін на російську нафту в 60 доларів.

Морський імпорт російської нафти до Китаю має досягти рекордного рівня у березні поряд із стійким попитом з боку Індії.

JP Morgan заявив, що експорт нафтопродуктів із Росії, як очікується, впаде приблизно на 300 тисяч барелів на добу до "мінімуму, який востаннє спостерігався у травні 2022 року", оскільки вона намагається перенаправити експорт нафтопродуктів.

У банку також заявили, що Москва може зіткнутися із посиленням конкуренції з боку нафтопереробних заводів на Близькому Сході, які будуть запущені у другій половині року.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що доходи Росії від експорту нафти та газу в січні впали майже на 40% до 18,5 млрд. доларів.

Середня ціна на нафтуосновної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року.

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