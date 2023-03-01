Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%

Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року скоротилися на майже 40 відсотків порівняно з січнем минулого року через заходи санкцій та обмеження цін з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідно до звіту МЕА, у січні 2023 року Росія заробила 18,5 мільярдів доларів від експорту нафти та газу, що на 38% менше, ніж 30 мільярдів доларів, які були отримані за місяць до вторгнення в Україну.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол пояснив, що причиною зниження доходів Росії стали санкції проти експорту енергоносіїв з боку Заходу.

"Ми очікуємо, що зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці та ще більш серйозним у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", - зазначив Бірол.

Він також підкреслив, що через обмеження цін, введені G7, російська нафта марки Urals продається зі значним зниженням порівняно з нафтою марки Brent.

Згідно з повідомленням Reuters, Кремль, який у минулому році заробив на продажу нафти та газу близько 11,6 трильйонів рублів (146 мільярдів євро), змушений був почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету у цьому році.