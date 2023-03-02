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Россия может сохранить добычу нефти на довоенном уровне, - JP Morgan

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Россия, Четверг 02 марта 2023 13:32
Россия может сохранить добычу нефти на довоенном уровне, - JP Morgan Фото: Россия может поддерживать добычу нефти довоенном уровне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия сможет поддерживать добычу нефти на уровне до войны с Украиной благодаря устойчивому спросу со стороны Китая и Индии, но может столкнуться с трудностями при перенаправлении части экспорта нефтепродуктов из Европы.

Об этом заявил банк JP Morgan, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что Россия сможет поддерживать добычу нефти на довоенном уровне в 10,8 млн баррелей в сутки, но ей будет трудно вернуться к пиковым объемам до пандемии в 11,3 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении банка.

JP Morgan ожидает, что совокупный спрос Индии и Китая в этом году увеличится на 1 млн баррелей в сутки.

До сих пор России удавалось перенаправлять экспорт нефти из Европы в Индию, Китай и Турцию, которые скупали дешевые баррели, несмотря на установленный "Большой семеркой" потолок цен на российскую нефть в 60 долларов.

Морской импорт российской нефти в Китай должен достичь рекордного уровня в марте наряду с устойчивым спросом со стороны Индии.

JP Morgan заявил, что экспорт нефтепродуктов из России, как ожидается, упадет примерно на 300 тысяч баррелей в сутки до "минимума, который последний раз наблюдался в мае 2022 года", поскольку она пытается перенаправить экспорт нефтепродуктов.

В банке также заявили, что Москва может столкнуться с усилением конкуренции со стороны нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, которые будут запущены во второй половине года.

Международное энергетическое агентство заявило, что доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40% до 18,5 млрд долларов.

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.

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