Космічний корабель SpaceX вперше повернувся з орбіти на стартовий майданчик

Корабель Starship після 22-годинного польоту на орбіті вперше повернувся на стартову вежу SpaceX у Техасі, де його спіймали механічні "руки". Це важливий крок до створення повністю багаторазової ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ракета стартувала 13 листопада з космодрому Starbase у Техасі. Це був її 15-й випробувальний політ.

Верхній ступінь Starship облетів Землю 14 разів за 22,5 години, це найдовша місія в історії програми. На висоті близько 260 км корабель вивів на орбіту 26 супутників Starlink.

14 листопада Starship увімкнув двигун над Тихим океаном і почав спуск в атмосферу, витримавши колосальне нагрівання. Над Starbase корабель перевернувся вертикально і повільно опустився в механічні руки вежі, яку називають "Мехазілла".

"Це була відсутня ланка, святий Грааль космічних польотів", - прокоментував ведучий трансляції SpaceX Ден Хуот.

Водночас перший ступінь, ракета-носій Super Heavy, повернутися на стартовий майданчик не зміг. Тож план уперше спіймати обидві частини ракети за одну місію провалився.

Ілон Маск хоче створити ракету, яка літатиме в космос і назад так само регулярно, як комерційні літаки, з мінімальним ремонтом між польотами. Нині в ракети Falcon 9 багаторазовий лише перший ступінь, а другий після кожного запуску падає в океан.

Проте теплозахист Starship з чорних шестикутних плиток поки не повністю багаторазовий, і SpaceX розробляє нові варіанти.