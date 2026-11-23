Россия уже в декабре может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. Запустить его могут в течение ближайших 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de .

По данным западной разведки, аппарат под названием Спутник-С уже несколько лет хранится в районе Москвы.

Чем грозит ядерный взрыв в космосе

Ядерный взрыв на орбите может вывести из строя множество спутников. Под угрозой окажутся GPS, связь, банковские и энергетические системы.

Военная разведка США считает, что после размещения оружия на орбите эффективных способов противодействия будет очень мало.

Об угрозе власти Германии предупредил Бундесвер - вооруженные силы страны. Россия отвергает обвинения и называет их пропагандой.

Напомним, SpaceX впервые вернула на стартовую башню корабль Starship после 22,5 часов полета на орбите.

Механические руки башни поймали его над космодромом Starbase в Техасе.