Росія може запустити ядерну зброю у космос вже цього року, - Bloomberg

За словами джерел, знайомих із цим питанням, США заявили союзникам, що Росія планує розмістити ядерну зброю, або макет боєголовки у космосі вже цього року.

Очікувані амбіції Кремля підтверджують інформацію про зростаючу конкуренцію між США, Росією та Китаєм за розробку "можливостей нападу" в космосі. Нові космічні перегони контрастують з холодною війною, коли дві наддержави уклали серію угод про контроль над озброєннями, покликаних запобігти "вепонізації" космосу.

За поточними оцінками, Росія не планує знищувати будь-яку орбітальну зброю. Однак існує ризик аварії, і ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

За словами людини, знайомої з космічною зброєю, вплив будь-якого вибуху залежатиме від розміру боєголовки, і наслідки не обов'язково означатимуть знищення супутників, але можуть означати збої, які потребують виправлення помилок.

США та їхні союзники працюють над тим, щоб відмовити Росію від розгортання цього потенціалу, особливо через взаємодію через Китай та Індію, які, як вважається, мають великий вплив на Кремль.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки Росія планує розмістити ядерну зброю у космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі. Пізніше повідомлялося, що Білий дім намагався вести з РФ таємні переговори , щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї.

Американське видання CNN дізналося про деталі розробки Росією ядерної космічної зброї і чим це може загрожувати.