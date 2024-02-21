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Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году, - Bloomberg

Фото: Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты сообщили своим союзникам, что Россия может отправить в космос ядерное оружие для уничтожения спутников уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, США заявили союзникам, что Россия планирует разместить ядерное оружие, или макет боеголовки в космосе уже в этом году.

Предполагаемые амбиции Кремля подтверждают информацию о растущей конкуренции между США, Россией и Китаем за разработку "возможностей нападения" в космосе. Новая космическая гонка контрастирует с холодной войной, когда две сверхдержавы заключили серию соглашений о контроле над вооружениями, призванных предотвратить "вепонизацию" космоса.

По текущим оценкам, Россия не планирует уничтожать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

По словам человека, знакомого с космическим оружием, воздействие любого взрыва будет зависеть от размера боеголовки, и последствия не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут означать сбои, требующие исправления ошибок.

США и их союзники работают над тем, чтобы отговорить Россию от развертывания этого потенциала, особенно посредством взаимодействия через Китай и Индию, которые, как считается, имеют большое влияние на Кремль.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе. Позже сообщалось, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы отговорить Кремль от испытаний космического ядерного оружия.

Американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.

 

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружие