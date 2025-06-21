Росія може запускати максимально до 500 дронів за одну добу, - розвідка

За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

За оцінкою ГУР, Росія може виробляти до 170 таких дронів на добу - ударних та імітаторів. Але до кінця цього року Москва планує наростити виробництво таких безпілотників до 190 одиниць на день.

Наразі ворог, за інформацією української розвідки, здатний запускати до 300 ударних дронів за одну добу, але якщо враховувати імітатори - то максимальна кількість може сягати 500 одиниць.

Як зазначив в ГУР, Росії вдалося суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва (практично не залежить від поставок з Ірану).

"Крім цього, Росії вдається обходити міжнародні санкції, але це призводить до удорожчання виробництва БпЛА типу Shahed-136. Не дивлячись на це, Москва нарощує виробництво таких апаратів, які за критерієм "ефективність-вартість" є досить ефективним засобом ураження на відміну від високоточних ракет", - повідомили в ГУР.