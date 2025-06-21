Россия может запускать максимально до 500 дронов за одни сутки, - разведка

По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня у России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, Россия может производить до 170 таких дронов в сутки - ударных и имитаторов. Но до конца этого года Москва планирует нарастить производство таких беспилотников до 190 единиц в день.

Сейчас враг, по информации украинской разведки, способен запускать до 300 ударных дронов за сутки, но если учитывать имитаторы - то максимальное количество может достигать 500 единиц.

Как отметил в ГУР, России удалось существенно нарастить производство ударных дронов и их имитаторов за счет налаживания замкнутого цикла производства (практически не зависит от поставок из Ирана).

"Кроме этого, России удается обходить международные санкции, но это приводит к удорожанию производства БпЛА типа Shahed-136. Несмотря на это, Москва наращивает производство таких аппаратов, которые по критерию "эффективность-стоимость" являются достаточно эффективным средством поражения в отличие от высокоточных ракет", - сообщили в ГУР.