Генштаб: Покровський напрямок - найактивніший, біля Вовчанська відбили загрозу прориву

На Харківському напрямку українські військові відбили загрозу прориву окупантів. Загалом на фронті з початку доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як йдеться у зведення, на Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито, інші - продовжуються. На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі. На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.