ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ стягує сили на двох напрямках. Синєгубов розповів про ситуацію в Харківській області

Харківська область, Середа 29 травня 2024 22:12
UA EN RU
РФ стягує сили на двох напрямках. Синєгубов розповів про ситуацію в Харківській області Фото: російські окупанти наступають на Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти намагаються просунутися вглиб території на Харківському напрямку, але успіхів не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої", - повідомив Синєгубов.

Він також повідомив, що на Куп‘янському напрямку противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. З низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", - додав глава ОВА,

Нагадаємо, що цієї весни російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Водночас український президент Володимир Зеленський розповів, що втрати на даному напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи