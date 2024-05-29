Синєгубов: є певні занепокоєння щодо Золочівського напрямку, слідкуємо за ворогом

Військові Російської Федерації можуть розпочати активізацію дій ще в одному районі на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Щодо Золочівського напрямку. Так, у нас є певні занепокоєння. Ворог може активізувати в тому напрямку свої дії. Слідкуємо за його поведінкою. Готові вживати будь-які заходи, в тому числі щодо евакуації населення", - повідомив глава ОВА,

За словами Синєгубова, мова йде про Золочівський напрямок. Керівництво Харківської ОВА наразі слідкує за діями ворога.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що з 10 травня цього місяці військові РФ активізували наступальні дії на Харківському напрямку. Окупанти не змогли досягти значних успіхів, однак зайняли деякі території в "сірій зоні".

Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Зокрема бої продовжують точитись у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. За словами головкома ЗСУ, росіяни зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

Синєгубов повідомляв, що окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять - до Харкова.

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