ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синєгубов: є певні занепокоєння щодо Золочівського напрямку, слідкуємо за ворогом

Харківська область, Середа 29 травня 2024 22:44
UA EN RU
Синєгубов: є певні занепокоєння щодо Золочівського напрямку, слідкуємо за ворогом Фото: росіяни наступають на Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації можуть розпочати активізацію дій ще в одному районі на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, мова йде про Золочівський напрямок. Керівництво Харківської ОВА наразі слідкує за діями ворога.

Синєгубов: є певні занепокоєння щодо Золочівського напрямку, слідкуємо за ворогом

"Щодо Золочівського напрямку. Так, у нас є певні занепокоєння. Ворог може активізувати в тому напрямку свої дії. Слідкуємо за його поведінкою. Готові вживати будь-які заходи, в тому числі щодо евакуації населення", - повідомив глава ОВА,

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що з 10 травня цього місяці військові РФ активізували наступальні дії на Харківському напрямку. Окупанти не змогли досягти значних успіхів, однак зайняли деякі території в "сірій зоні".

Генштаб повідомив, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області, однак бої там досі тривають.

Зокрема бої продовжують точитись у Вовчанську та сусідніх населених пунктах. За словами головкома ЗСУ, росіяни зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

Синєгубов повідомляв, що окупанти хотіли за два дні дійти до Вовчанська, а за п'ять - до Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи