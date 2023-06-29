Росія може використати "вагнерівців" у Білорусі для диверсій, - The Economist

Бойовиків ПВК "Вагнера", яких після невдалого бунту збираються перекинути до Білорусі, можуть використати для диверсійних місій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
За даними видання, близько 2500-5000 найманців "Вагнера", які зіграли певну роль у заколоті, можуть перекинути на територію Білорусі. The Economist з посиланням на високопоставленого українського урядовця зазначає, що "вагнерівців" можуть використати у ролі диверсантів.
"Це професійні війська, які можуть бути використані для виконання диверсійних завдань", - сказав співрозмовник видання.
Водночас джерела видання в українській розвідці зазначають, що загроза наступу з Білорусі залишається невеликою.
Втім, поки немає офіційного підтвердження, що сам Пригожин, як і частина "вагнерівців", перебувають у Білорусі.
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