Росія може використати "вагнерівців" у Білорусі для диверсій, - The Economist

За даними видання, близько 2500-5000 найманців "Вагнера", які зіграли певну роль у заколоті, можуть перекинути на територію Білорусі. The Economist з посиланням на високопоставленого українського урядовця зазначає, що "вагнерівців" можуть використати у ролі диверсантів.

"Це професійні війська, які можуть бути використані для виконання диверсійних завдань", - сказав співрозмовник видання.

Водночас джерела видання в українській розвідці зазначають, що загроза наступу з Білорусі залишається невеликою.

Втім, поки немає офіційного підтвердження, що сам Пригожин, як і частина "вагнерівців", перебувають у Білорусі.

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