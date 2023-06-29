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Россия может использовать "вагнеровцев" в Беларуси для диверсий, - The Economist

Фото: "вагнеровцев" в Беларуси могут использовать для диверсий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевиков ЧВК "Вагнера", которых после неудачного бунта собираются перебросить в Беларусь, могут использовать для диверсионных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, около 2500-5000 наемников "Вагнера", сыгравших определенную роль в мятеже, могут перекинуть на территорию Беларуси. The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что "вагнеровцев" могут использовать в качестве диверсантов.

"Это профессиональные войска, которые могут быть использованы для выполнения диверсионных задач", - сказал собеседник издания.

В то же время источники в украинской разведке отмечают, что угроза наступления из Беларуси остается небольшой.

Впрочем, пока нет официального подтверждения, что сам Пригожин, как и часть "вагнеровцев", находятся в Беларуси.

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