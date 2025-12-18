Росія може відповісти на репараційний кредит судовими позовами: Reuters з'ясувало наслідки

У відповідь на надання Україні репараційного кредиту РФ може відповісти судовими позовами. Вони не заблокують використання заморожених російських активів, однак спрогнозувати результат цих процесів складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство нагадало, що Центробанк РФ подав до московського суду на Euroclear, головного тримача своїх активів у ЄС, із вимогою компенсації у розмірі 230 млрд доларів.

"Якщо Центральний банк виграє, він може вимагати стягнення з активів Euroclear в інших юрисдикціях, особливо тих, які Росія вважає дружніми", - пише видання.

Зазначається, що країна-агресорка може піти до Європейського суду справедливості. Він у 2021 році у відповідь на позов Венесуели постановив, що третя країна може оскаржити санкції на законних підставах.

Крім того, РФ може скористатися інвестиційним договором між Бельгією та Радянським Союзом від 1989 року для того, щоб поборотися за свої активи у судах.

"Центральний банк Росії, навіть як державна установа, може вважатися інвестором відповідно до формулювання договору", - зазначають журналісти.

За їхніми словами, в такому випадку справу можуть передати до арбітражного суду в Стокгольмі або до ООН.

Reuters наголошує, що російська агресія проти України була визнана незаконною в міжнародних судах.

"РФ не зможе оскаржити обґрунтування ЄС щодо заморожування активів як контрзаходу. Крім того, цей механізм є тимчасовим і може бути скасований, якщо Росія припинить війну. Твердження Росії про те, що активи були конфісковані, не є обґрунтованими", - пише агентство.

Воно також констатує, що таким чином РФ не зможе домогтися блокування активів, адже у Європейському суді середня тривалість розгляду позову та апеляції становить понад три роки. Крім того, для судової заборони на використання активів необхідно надати незалежні докази та дослідження.