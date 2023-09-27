Росія може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, - Галущенко

Він зазначив, що ситуація довкола окупованої Запорізької АЕС досить напружена. Вона становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не лише України, але і всього європейського континенту.

За його словами, наразі практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на Запорізькій станції є унікальною і потребує особливої уваги.

Галущенко висловив занепокоєння, що загарбники можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС. Він зазначив, що для того, аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Він додав, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, РФ створює додаткові ядерні загрози для світу.

Міністр підкреслив, що дії Росії є ядерним тероризмом, вони вимагають рішучої реакції цивілізованого світу.

Так, ввести санкції проти російської ядерної галузі і усунути її зі світових ринків стало можливо завдяки розробці компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК "Енергоатом" нового виду палива, яке зможе замінити російське в ректорах типу ВВЕР-440.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські військові окупували Запорізьку АЕС напочатку повномасштабної війни. Загарбники не лише порушують режим експлуатації станції, але й використовують її сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталась чергова аварія. Існував ризик зупинки роботи одного з енергоблоків.

До того ж, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.

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