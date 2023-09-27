Россия может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, - Галущенко

Он отметил, что ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС достаточно напряженная. Она представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для всего европейского континента.

По его словам, сейчас практически не существует международного опыта и протоколов возобновления работы АЭС после вооруженных конфликтов, поэтому ситуация на Запорожской станции уникальна и требует особого внимания.

Галущенко выразил обеспокоенность тем, что захватчики могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС. Он отметил, что для того, чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая проверит ситуацию на объекте и убедится в безопасности возвращения АЭС в эксплуатацию.

Он добавил, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение и другие атомные станции, РФ создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

Министр подчеркнул, что действия России являются ядерным терроризмом и требуют решительной реакции цивилизованного мира.

Так, ввести санкции против российской ядерной отрасли и устранить ее с мировых рынков стало возможно благодаря разработке компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК "Энергоатом" нового вида топлива, которое сможет заменить российское в ректорах типа ВВЭР-440.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские военные оккупировали Запорожскую АЭС в начале полномасштабной войны. Захватчики не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков.

К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.

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