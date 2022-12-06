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Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах, - Reuters

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Вторник 06 декабря 2022 20:36
Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах, - Reuters Фото: Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах (tupolev.ru)
Автор: Иван Носальский

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после того, как на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, несколько неназванных высокопоставленных чиновников стран Запада рассказали, что удары по авиабазам стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Если бы это были они (украинцы - ред.)... Это показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это сильно беспокоит россиян…Психологически, я думаю, это нанесет удар", - заявил один из чиновников.

При этом официальные лица подчеркнули, что именно на аэродроме "Энгельс" РФ хранит свои стратегические бомбардировщики дальнего действия, но теперь придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что бомбардировщики будут рассредоточены. Это, безусловно, делает русских менее уверенными... (в том, что - ред.) где-либо безопасно", - добавил чиновник.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Позже в сети появились спутниковые снимки последствий инцидента на авиабазе "Дягилево". На них можно заметить поврежденный стратегический бомбардировщик.

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