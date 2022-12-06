Россия может рассредоточить свои бомбардировщики после взрывов на аэродромах, - Reuters

Россияне могут рассредоточить свои бомбардировщики после того, как на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, несколько неназванных высокопоставленных чиновников стран Запада рассказали, что удары по авиабазам стали самыми дальними на территории России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Если бы это были они (украинцы - ред.)... Это показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению, и это сильно беспокоит россиян…Психологически, я думаю, это нанесет удар", - заявил один из чиновников.

При этом официальные лица подчеркнули, что именно на аэродроме "Энгельс" РФ хранит свои стратегические бомбардировщики дальнего действия, но теперь придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что бомбардировщики будут рассредоточены. Это, безусловно, делает русских менее уверенными... (в том, что - ред.) где-либо безопасно", - добавил чиновник.