Росія може провести мобілізацію. Це серйозна загроза, - Буданов

Зокрема, під час бесіди Буданов нагадав, що Росія у 2022 році провела часткову мобілізацію. Після цього вона робила все можливе і скільки б це не коштувало, щоб мобілізацію більше не проводити.

Однак це не відміняє факту, що Москва може знову мобілізувати людей.

"Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, нажаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза нажаль існує", - сказав Буданов.

На питання, чи можуть росіяни відправити у великих обсягах строковиків, глава ГУР заявив, що в цьому немає сенсу. Водночас РФ зможе наростити кількість військ РФ, яких буде кидати на м'ясо, якщо строковики підуть шляхом мобілізації.

Щодо можливих антивоєнних акцій, на думку Буданова, це смішно. За його словами, негатив у суспільстві буде, але це не зупинить Росію.

"Дивіться, настрої якщо почати мобілізацію негативні в суспільстві. Вони будуть. І це те, що вони побачили, коли в 2022 році зробили і одразу максимально швидко спробували це припинити. Але, чи зупинить це, скажімо так, російську машину? Ні, не зупинить", - резюмував глава ГУР МО.