Росія може за пів року отримати власний Starlink для керування шахедами, - "Флеш"

Росія розгортає супутникову мережу "Рассвет", яка, ймовірно, дозволить керувати шахедами, дронами і дешевими ракетами в реальному часі. Повне покриття над Україною може з'явитися приблизно за пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова ("Флеша") агентству AP.
Бескрестнов назвав російську мережу загрозою номер один серед усіх технологічних викликів від РФ, причому не лише для України, а й для Європи.
За його оцінкою, Росія вчиться керувати через супутник у реальному часі:
Тоді оператори зможуть наводити дрони й ракети напряму, і мережа РЕБ, яку Україна вибудувала по всій країні, стане марною.
"Вони зможуть атакувати всю країну в реальному часі і робити це дуже точно. Це справді буде велика катастрофа для всіх", - попередив Бескрестнов.
Скільки часу в України
Повного покриття над Україною в Росії поки немає. Коли супутники пролітають над країною, вони дають тимчасовий зв'язок на 30-40 хвилин. Повне покриття, за оцінкою радника, може з'явитися приблизно за шість місяців.
Україна готує контрзаходи, зокрема санкції. Але завдання складне: російські інженери тестували глушіння на робочому Starlink, а Україні доводиться будувати захист від системи, яка ще повноцінно не працює.
"Коли Росія почне використовувати її для ударів по нашій інфраструктурі, ми маємо вже розробити засоби захисту, виготовити їх у великій кількості і розгорнути", - наголосив Бескрестнов.
На початку жовтня російська компанія "Бюро 1440" показала три термінали для "Рассвета". Ці пристрої можуть залучити до керування безпілотниками над Україною.
Перші 16 серійних супутників угруповання Росія вивела на орбіту в березні. Наприкінці травня Бескрестнов розповідав, що апарати працюють у тестовому режимі, а ознак військового використання тоді не було. Для стабільного зв'язку, за його оцінкою, потрібно щонайменше 200-250 супутників.
Другий серійний запуск відбувся 19 липня. За даними незалежних баз, на орбіту вивели ще 16 апаратів. Для цілодобового покриття, яке обіцяють у Москві, знадобиться понад 250 супутників.
Паралельно Росія шукає для "Рассвета" цивільне застосування. "Бюро 1440" разом із російською залізницею готує підключення супутникового зв'язку в 135 швидкісних потягах "Сапсан" і "Ласточка". Ще один спільний проєкт із "Мегафоном" поєднує супутниковий термінал із переносною базовою станцією.