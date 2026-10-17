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Россия может за полгода получить собственный Starlink для управления шахедами, - "Флэш"

23:28 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)

Россия разворачивает спутниковую сеть "Рассвет", которая, вероятно, позволит управлять шахедами, дронами и дешевыми ракетами в реальном времени. Полное покрытие над Украиной может появиться примерно через полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника президента по вопросам оборонных технологий Сергея Бескрестнова ("Флеша") агентству AP.

Чем опасен "Рассвет"

Бескрестнов назвал российскую сеть угрозой номер один среди всех технологических вызовов от РФ, причем не только для Украины, но и Европы.

По его оценке, Россия учится управлять через спутник в реальном времени:

  • ударными дронами типа "Шахед";
  • разведывательными беспилотниками;
  • дешёвыми ракетами "Бандероль" и "Дань-М".

Тогда операторы смогут наводить дроны и ракеты напрямую, и сеть РЭБ, которую Украина выстроила по всей стране, станет бесполезной.

"Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно. Это будет большая катастрофа для всех", - предупредил Бескрестнов.

Сколько времени у Украины

Полного покрытия над Украиной пока нет. Когда спутники пролетают над страной, они дают временную связь на 30-40 минут. Полное покрытие, по оценке советника, может появиться примерно через шесть месяцев.

Украина готовит контрмеры, в том числе санкции. Но задача сложная: российские инженеры тестировали глушение на рабочем Starlink, а Украине приходится строить защиту от системы, которая еще полноценно не работает.

"Когда Россия начнет использовать ее для ударов по нашей инфраструктуре, мы уже должны разработать средства защиты, изготовить их в большом количестве и развернуть", - подчеркнул Бескрестнов.

В начале октября российская компания "Бюро 1440" показала три терминала для "Рассвета". Эти устройства могут использоваться для управления беспилотниками над Украиной.

Первые 16 серийных спутников группировки Россия вывела на орбиту в марте. В конце мая Бескрестнов говорил, что аппараты работают в тестовом режиме, а признаков военного использования тогда не было. Для стабильной связи, по его оценке, требуется не менее 200-250 спутников.

Второй серийный запуск прошел 19 июля. По данным независимых баз, на орбиту было выведено еще 16 аппаратов. Для круглосуточного покрытия, которое обещают в Москве, понадобится более 250 спутников.

Параллельно Россия ищет для "Рассвета" гражданское применение. "Бюро 1440" вместе с российской железной дорогой готовит подключение спутниковой связи в 135 скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка". Еще один общий проект с "МегаФоном" объединяет спутниковый терминал с переносной базовой станцией.

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