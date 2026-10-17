Россия может за полгода получить собственный Starlink для управления шахедами, - "Флэш"

Чем опасен "Рассвет"

Бескрестнов назвал российскую сеть угрозой номер один среди всех технологических вызовов от РФ, причем не только для Украины, но и Европы.

По его оценке, Россия учится управлять через спутник в реальном времени:

ударными дронами типа "Шахед";

разведывательными беспилотниками;

дешёвыми ракетами "Бандероль" и "Дань-М".

Тогда операторы смогут наводить дроны и ракеты напрямую, и сеть РЭБ, которую Украина выстроила по всей стране, станет бесполезной.

"Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно. Это будет большая катастрофа для всех", - предупредил Бескрестнов.

Сколько времени у Украины

Полного покрытия над Украиной пока нет. Когда спутники пролетают над страной, они дают временную связь на 30-40 минут. Полное покрытие, по оценке советника, может появиться примерно через шесть месяцев.

Украина готовит контрмеры, в том числе санкции. Но задача сложная: российские инженеры тестировали глушение на рабочем Starlink, а Украине приходится строить защиту от системы, которая еще полноценно не работает.

"Когда Россия начнет использовать ее для ударов по нашей инфраструктуре, мы уже должны разработать средства защиты, изготовить их в большом количестве и развернуть", - подчеркнул Бескрестнов.