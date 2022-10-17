Росія може піти на політичні вбивства в Німеччині, - Spiegel

Німецька розвідка розглядає сценарії, за яких російська влада може зважитися на політичні вбивства в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Глави двох найбільших розвідувальних служб Німеччини звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він фактично напав на весь Захід, напавши на Україну.

Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль заявив, що дії Путіна є "оголошенням війни всьому вільному демократичному світу".

Глава Федерального управління із захисту конституції Томас Хальденванг додав, що російський напад на Україну "змінює правила гри" у всіх сферах політики, пов'язаних з безпекою. Це також має прямий вплив на внутрішню безпеку Німеччини.

Повідомляється, що у квітні федеральний уряд вислав із країни 40 російських шпигунів. Але Хальденванг вважає, що це далеко не всі з них.

Spiegel зазначає, що поріг заборони для операцій російських спецслужб у Німеччині впав. Так, повідомляється, що Управління захисту Конституції розглядали сценарії, за яких у Німеччині можливі політичні вбивства.

Так, у 2019 році ажіотаж викликало вбивство грузинського засланця в Берліні. Зазначається, що дослідження видання, а також Bellingcat та The Insider послідовно довели, що злочин був замовлений російською внутрішньою секретною службою.