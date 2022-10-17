Россия может пойти на политические убийства в Германии, - Spiegel
Немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Владимира Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.
Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что действия Путина являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру".
Глава Федерального управления по защите конституции Томас Хальденванг добавил, что российское нападение на Украину "меняет правила игры" во всех сферах политики, связанных с безопасностью. Это также имеет прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии.
Сообщается, что в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. Но Хальденванг считает, что это далеко не все из них.
Spiegel отмечает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что Управления по защите Конституции рассматривали сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.
Так, в 2019 году ажиотаж вызвало убийство грузинского ссыльного в Берлине. Отмечается, что исследования издания, а также Bellingcat и The Insider последовательно доказало, что преступление было заказано российской внутренней секретной службой.
Напомним, из-за теракта на "Северных потоках" и порчи кабелей сети Deutsche Bahn Германия решила улучшить защиту критически важной инфраструктуры.
Ранее специалисты сделали подводные снимки утечек газа на "Северных потоках" и выяснили, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.
Кроме того, 8 октября на севере Германии остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, которые отвечали за диспетчерскую связь.
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