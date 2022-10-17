Россия может пойти на политические убийства в Германии, - Spiegel

Немецкая разведка рассматривает сценарии, при которых российские власти могут решиться на политические убийства в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Главы двух крупнейших разведывательных служб Германии обвинили президента России Владимира Путина в том, что он де-факто напал на весь Запад, напав на Украину.

Глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что д ействия Путина являются "объявлением войны всему свободному демократическому миру".

Глава Федерального управления по защите конституции Томас Хальденванг добавил, что р оссийское нападение на Украину "меняет правила игры" во всех сферах политики, связанных с безопасностью. Это также имеет прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии.

Сообщается, что в апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов. Но Хальденванг считает, что э то далеко не все из них.

Spiegel отмечает, что порог запрета для операций российских спецслужб в Германии упал. Так, сообщается, что Управления по защите Конституции рассматривали сценарии, при которых в Германии возможны политические убийства.

Так, в 2019 году ажиотаж вызвало убийство грузинского ссыльного в Берлине. Отмечается, что исследования издания, а также Bellingcat и The Insider последовательно доказало, что преступление было заказано российской внутренней секретной службой.