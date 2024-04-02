Росія може піти в новий наступ у серпні або вересні: деталі

Як пояснив Коваленко, для організації нового наступу Росії необхідно компенсувати втрати, які вона понесла протягом минулого року, а також від початку поточного під час авдіївської наступальної компанії.

Сьогодні ж ворог не настільки інтенсивно наступає по лінії бойового зіткнення, як раніше. Протягом літа росіяни формуватимуть нові підрозділи, доукомплектовуватимуть ті, які наразі не сформовані й на другу половину року матимуть змогу розпочати наступальні дії.

Завдання під час нового наступу

Ймовірно, завдання ворога на фронті залишається старим - повна окупація Донецької та Луганської областей. У разі просування на Донбасі росіяни намагатимуться продовжувати захоплення Запорізької області на лівому березі Дніпра.

Відповідно до першого сценарію, нові операції Росії можуть розгортатись у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Для цього ворогу необхідно активізуватись й на:

Лиманському;

Сіверському;

Бахмутському напрямках.

Також є й інший варіант, який полягає у черговій спробі росіян окупувати Курахово та Вугледар.

За словами Коваленка, для терористів є важливим контроль надо дорогою 0532, яка є логістичною артерією від Мар'їнки на Вугледар.

"Ворог зараз намагається створити умови по перерізання цієї логістичної артерії в районі Новомихайлівки. Також вони тиснуть у напрямку Побєди та Водяного з Солодкого. Фактично вони зараз створюють умови для того, щоб тиснути на Вугледар не тільки з півдня, але і з півночі", - додав експерт.

У тому ж числі Коваленко вважає, що ворог може спробувати в другій половині року знову активізувати наступальні дії в районі Куп'янська.

Чи можливий наступ на Київ

Наступальна операція на Київ, яку пророкують окремі західні ЗМІ, сьогодні виглядає малоймовірною. Для відповідного наступу Москві необхідно акумулювати поряд з Київською областю, у тому ж числі на території Білорусі - щонайменше 100 тисяч військових.

Для перекидання військ вищезгаданої чисельності необхідне розгортання, а також бойове злагодження, що займе щонайменше 3-4 місяці. Для наших спецслужб такі плани не пройдуть непомітно. Водночас згідно з даними РБК-Україна, сьогодні така активність на Півночі не фіксується.

Наступ Російської Федерації

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Росія наприкінці весни або на початку літа може почати масштабний наступ на Донецькому напрямку. Водночас вони вважають, що ворог, ймовірно, зможе почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Тим часом заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк заявив, що наразі важко оцінити, чи буде здатна Росія наступати в Україні цієї весни.