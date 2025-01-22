Россия может "проверить" обороноспособность Европы после 2028 года, - Каллас
Разведывательные службы Запада предупреждают о риске нападения Российской Федерации (РФ) на Европейский союз (ЕС) после 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас, которую цитирует RP ONLINE.
"Многие наши национальные разведывательные службы информируют нас о том, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет", - заявила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе.
Она добавила, что ЕС должен не только тратить средства, чтобы предотвратить войну, но и быть готовым к соответствующему сценарию.
"Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору... Слабость приглашает его", - пояснила она.
Угроза войны Запада и России
В середине декабря 2024-го генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса к немедленному пересмотру оборонной стратегии в связи с долговременной угрозой со стороны России.
Перед этим, в сентябре, министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к союзникам по НАТО с просьбой немедленно усилить меры противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге НАТО.
Guardians, в свою очередь, писал, что Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия предпринимают активные шаги для повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям и потенциальным военным конфликтам.
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