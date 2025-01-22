Россия может "проверить" обороноспособность Европы после 2028 года, - Каллас

Разведывательные службы Запада предупреждают о риске нападения Российской Федерации (РФ) на Европейский союз (ЕС) после 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас, которую цитирует RP ONLINE.

"Многие наши национальные разведывательные службы информируют нас о том, что Россия может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет", - заявила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС должен не только тратить средства, чтобы предотвратить войну, но и быть готовым к соответствующему сценарию.

"Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору... Слабость приглашает его", - пояснила она.