Росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років, - Пісторіус

Враховуючи зростання російської армії, зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках РФ спробує атакувати країни НАТО. Саме тому до цього моменту особливо важливо забезпечити обороноздатність Альянсу.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Військові експерти дуже уважно стежать за подіями в Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили Росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", - сказав Пісторіус.
За його словами, військові експерти вважають, що "Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоб створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни", зокрема на країни НАТО.
"Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети", - наголосив німецький міністр.
Нагадаємо, нещодавно голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, Росія вже найближчими роками може напасти на територію НАТО.
Водночас він уточнив, що поки не йдеться про широкомасштабну війну. Москва може провести обмежену операцію.
На його думку, такою операцією може стати вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген із метою "зачистки території". Також під загрозою країни Балтії.
Водночас міністр закордонних справ Латвії Байба Браже вважає, що Росія, ймовірно, не вторгнеться зараз у країну НАТО. Вона виснажена через повномасштабну війну проти України.
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