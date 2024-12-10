Глава МЗС Латвії оцінила, чи може Росія зараз розпочати війну з НАТО

Росія, ймовірно, не вторгнеться зараз у країну НАТО. Вона виснажена через повномасштабну війну проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться в НАТО. Ні, я не думаю, що Росія піде на це, тому що це означатиме набагато більше ускладнень, ніж вже є в Україні", - зазначила Браже.

Вона нагадала, що Росія щодня втрачає на війні проти України понад 2 тисячі солдатів. А 600-700 тисяч убитих або важко поранених військових негативно впливають на економіку країни-агресора.

"У Росії справи йдуть не дуже добре, у тому числі і в економічному плані, тому ми не маємо прямих військових загроз, але ми дуже серйозно ставимося до нашої оборони", - додала міністр.

Вона також запевнила, що Латвія працюватиме з новою адміністрацією Дональда Трампа після його інавгурації. Зокрема, діалог буде з Марко Рубіо, якого Трамп номінував на посаду державного секретаря.