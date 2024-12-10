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Глава МЗС Латвії оцінила, чи може Росія зараз розпочати війну з НАТО

Вівторок 10 грудня 2024 21:04
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Глава МЗС Латвії оцінила, чи може Росія зараз розпочати війну з НАТО Фото: Байба Браже, голова МЗС Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, не вторгнеться зараз у країну НАТО. Вона виснажена через повномасштабну війну проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ви питаєте, чи боюся я, що Росія вторгнеться в НАТО. Ні, я не думаю, що Росія піде на це, тому що це означатиме набагато більше ускладнень, ніж вже є в Україні", - зазначила Браже.

Вона нагадала, що Росія щодня втрачає на війні проти України понад 2 тисячі солдатів. А 600-700 тисяч убитих або важко поранених військових негативно впливають на економіку країни-агресора.

"У Росії справи йдуть не дуже добре, у тому числі і в економічному плані, тому ми не маємо прямих військових загроз, але ми дуже серйозно ставимося до нашої оборони", - додала міністр.

Вона також запевнила, що Латвія працюватиме з новою адміністрацією Дональда Трампа після його інавгурації. Зокрема, діалог буде з Марко Рубіо, якого Трамп номінував на посаду державного секретаря.

Загроза Росії для НАТО

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, Росія вже найближчими роками може напасти на територію НАТО.

У той же час він уточнив, що поки не йдеться про широкомасштабну війну. Москва може провести обмежену операцію.

На його думку, такою операцією може стати вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген із метою "зачистки території". Також під загрозою країни Балтії.

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