Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет, - Писториус

"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", - сказал Писториус.

По его словам, военные эксперты считают, что "Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в частности на страны НАТО.

"Поэтому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", - подчеркнул немецкий министр.