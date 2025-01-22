Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет, - Писториус

Учитывая рост российской армии, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах РФ попытается атаковать страны НАТО. Именно поэтому к этому моменту особенно важно обеспечить обороноспособность Альянса.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", - сказал Писториус.
По его словам, военные эксперты считают, что "Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в частности на страны НАТО.
"Поэтому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", - подчеркнул немецкий министр.
Напомним, недавно глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, Россия уже в ближайшие годы может напасть на территорию НАТО.
В то же время он уточнил, что пока речь не идет о широкомасштабной войне. Москва может провести ограниченную операцию.
По его мнению, такой операцией может стать вторжение на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории". Также под угрозой страны Балтии.
В то же время министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что Россия, вероятно, не вторгнется сейчас в страну НАТО. Она истощена из-за полномасштабной войны против Украины.
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