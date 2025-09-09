Росія не може надовго залишати свої кораблі в Новоросійську: у ВМС назвали причину

Плетенчук зазначив, що російські кораблі Чорноморського флоту РФ технічно можуть запускати "Калібри" безпосередньо з гавані, але постійне перебування там для них небезпечне.

"Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити - ні. Тоді їх прямо там знищимо ми. І вони це прекрасно розуміють", - наголосив речник ВМС.

За його словами, зазвичай кораблі виходять із гавані в Цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. Це відбувається за кілька годин, але навіть за такий короткий проміжок часу вони наражаються на небезпеку.

"Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти в Крим - їм це потрібно з технічних причин, там залишилася ремонтна база. І водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому в них тут є обмежений маневр", - звернув увагу Плетенчук.