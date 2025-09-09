Россия не может надолго оставлять свои корабли в Новороссийске: в ВМС назвали причину

Плетенчук отметил, что российские корабли Черноморского флота РФ технически могут запускать "Калибры" непосредственно из гавани, но постоянное нахождение там для них небезопасно.

"Сказать, что они там могут просто закрыть, повесить амбарный замок и больше никуда не выходить - нет. Тогда их прямо там уничтожим мы. И они это прекрасно понимают", - подчеркнул спикер ВМС.

По его словам, обычно корабли выходят из гавани в Цемесскую бухту, совершают пуски ракет и возвращаются обратно. Это происходит за несколько часов, но даже за такой короткий промежуток времени они подвергаются опасности.

"Они не могут свободно чувствовать себя в открытом море. К примеру, зайти в Крым - им это нужно по техническим причинам, там осталась ремонтная база. И в то же время они в любой момент могут покинуть акваторию Азово-Черноморского региона по внутренним водам через Волго-Донский канал, и они этого не делают. Поэтому у них здесь есть ограниченный маневр", - обратил внимание Плетенчук.