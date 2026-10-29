Росія може готувати наступ на Херсон під час перемир’я в Олешках, - ЗМІ

Ймовірність наступу на Херсон

Росія, за інформацією Bild, може готувати наступ на Херсон під час перемир'я в Олешках. Окупанти використовують тимчасове припинення вогню в окупованому місті для перекидання техніки та військовослужбовців.

Про це повідомили військові ЗСУ, пише видання. Вони стверджують, що зафіксували на відео активне переміщення російських підрозділів. За їхньою оцінкою, наступ може розпочатися після завершення перемир'я 1 листопада. Втім, незалежного підтвердження цих планів наразі немає.

Один із українських військовослужбовців розповів Bild, що російські вантажівки КамАЗ безперервно перевозять бойові підрозділи. А промислову зону Каховки обладнують протидроновими мережами.

За його словами, у лісі біля села Раденськ армія РФ розмістила велику кількість РСЗВ "Град". Там вони також зміцнюють укриття та вирубують дерева.

Про пересування військових вантажівок окупантів також повідомляють мешканці Голої Пристані, пише Bild.

Інший український військовослужбовець заявив виданню, що російські дронові підрозділи переміщуються ближче до Дніпра. Він не виключив спроб окупантів форсувати річку після закінчення перемир'я.

Перемир'я в Олешках

Тимчасове припинення вогню в районі Олешок стало можливим завдяки посередництву Ватикану та першій леді США Меланії Трамп. Воно має дозволити евакуювати мирних жителів із окупованого міста. Евакуацію планують розпочати у суботу, 31 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що для Олешок готують гуманітарну місію. Допомогу цивільним планують доставити 30 жовтня. Також сторони погодили механізм евакуації тих, хто хоче виїхати.