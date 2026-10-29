Россия может готовить наступление на Херсон во время перемирия в Олешках, - СМИ

Вероятность наступления на Херсон

Россия, по информации Bild, может готовить наступление на Херсонщину во время перемирия в Олешках. Оккупанты используют временное прекращение огня в оккупированном городе для переброски техники и военнослужащих.

Об этом сообщили военные ВСУ, пишет издание. Они утверждают, что запечатлели на видео активное перемещение российских подразделений. По их оценке наступление может начаться после завершения перемирия 1 ноября. Впрочем, независимого подтверждения этих планов пока нет.

Один из украинских военнослужащих рассказал Bild, что российские грузовики КамАЗ непрерывно перевозят боевые подразделения. А промышленную зону Каховки оборудуют противодроновыми сетями.

По его словам, в лесу возле села Раденская армия РФ разместила большое количество РСЗО "Град". Там они также укрепляют укрытия и вырубают деревья.

О передвижении военных грузовиков оккупантов также сообщают жители Голой Пристани, пишет Bild.

Другой украинский военнослужащий заявил, что российские дроновые подразделения перемещаются ближе к Днепру. Он не исключил попыток россиян форсировать реку после окончания перемирия.

Перемирие в Олешках

Временное прекращение огня в районе Олешек стало возможным благодаря посредничеству Ватикана и первой леди США Мелании Трамп. Оно должно позволить эвакуировать мирных жителей из оккупированного города. Эвакуацию планируют начать в субботу, 31 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что для Олешек готовят гуманитарную миссию. Помощь гражданским планируется доставить 30 октября. Также стороны согласовали механизм эвакуации тех, кто хочет уехать.