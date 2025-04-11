Росія може готувати комплексну угоду з США до 9 травня, - Міноборони Естонії

Російська Федерація (РФ) може спробувати укласти комплексну угоду зі Сполученими Штатами Америки (США) до 9 травня через свою любов до "особливих" дат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує The Guardian.
Як відзначив Певкур, через загрозу укладання угоди Захід повинен прискорити поставки допомоги Україні "настільки швидко, наскільки це можливо".
Відповідаючи на запитання про те, чому він очікує цього, він заявив: "Я читаю знаки... Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) завжди був (уважним до важливих, - ред.) дат". Також він нагадав про те, що 23 лютого Росія відзначає день російської армії, а 24 лютого 2022-го - країна-терорист вдалась до повномасштабного вторгнення на територію України.
"Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне... Чи станеться це, я не знаю, це залежить від українців і, звичайно, разом зі Сполученими Штатами, які на цей час знаходяться за столом переговорів.", - додав він.
Протягом останніх місяців Росія та Штати провели низку зустрічей у Саудівській Аравії та Туреччині. Під час переговорів делегації порушували питання двосторонніх відносин, а також повномасштабної війни в України. Вашингтон, своєю чергою, наполягає на якнайскорішому завершені війни.
Як відзначили у Державному департаменті США, у переговорах з Росією пріоритетним питанням залишається саме припинення вогню в Україні.
Тим часом Axios пише, що сьогодні, 11 квітня, може відбутись зустріч Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.
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