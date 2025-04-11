Россия может готовить комплексное соглашение с США до 9 мая, - Минобороны Эстонии

Российская Федерация (РФ) может попытаться заключить комплексное соглашение с Соединенными Штатами Америки (США) до 9 мая из-за своей любви к "особым" датам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует The Guardian.
Как отметил Певкур, из-за угрозы заключения сделки Запад должен ускорить поставки помощи Украине "настолько быстро, насколько это возможно".
Отвечая на вопрос о том, почему он ожидает этого, он заявил: "Я читаю знаки... Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) всегда был (внимательным к важным, - ред.) датам". Также он напомнил о том, что 23 февраля Россия отмечает день российской армии, а 24 февраля 2022-го - страна-террорист прибегла к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров", - добавил он.
В течение последних месяцев Россия и Штаты провели ряд встреч в Саудовской Аравии и Турции. Во время переговоров делегации поднимали вопросы двусторонних отношений, а также полномасштабной войны в Украине. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на скорейшем завершении войны.
Как отметили в Государственном департаменте США, в переговорах с Россией приоритетным вопросом остается именно прекращение огня в Украине.
Между тем Axios пишет, что сегодня, 11 апреля, может состояться встреча Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
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