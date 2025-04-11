Россия может готовить комплексное соглашение с США до 9 мая, - Минобороны Эстонии

Как отметил Певкур, из-за угрозы заключения сделки Запад должен ускорить поставки помощи Украине "настолько быстро, насколько это возможно".

Отвечая на вопрос о том, почему он ожидает этого, он заявил: "Я читаю знаки... Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) всегда был (внимательным к важным, - ред.) датам". Также он напомнил о том, что 23 февраля Россия отмечает день российской армии, а 24 февраля 2022-го - страна-террорист прибегла к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров", - добавил он.