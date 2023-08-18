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Росія може бути причетною до розробки новітньої балістичної ракети КНДР, - Reuters

Ілюстративне фото: Росія може бути причетною до розробки новітньої балістичної ракети КНДР (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія може бути причетною до розробки новітньої північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети, яка використовує тверде ракетне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у

Повідомляється, що 

"Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з російським урядом та його вченими", - написав Постол, зазначивши, що візуальна схожість може свідчити про те, що росіяни вирішили передати Північній Кореї  вдосконалену 50-тонну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М".

Водночас деякі 

Дослідники Центру досліджень нерозповсюдження (CNS) зазначають, що Hwasong-18 явно черпає натхнення для дизайну в російських ракет, у цьому випадку "Тополь-М" і "Ярс", як і багато інших північнокорейських ракет.

Пуск балістичної ракети КНДР

12 липня КНДР провела другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети із двигуном на твердому паливі. Вона пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море.

При цьому нещодавно Північна Корея заявила про підготовку до різних військових провокацій, включно із запуском міжконтинентальної балістичної ракети через проведення тристороннього саміту між Південною Кореєю, США та Японією.

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