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Россия может быть причастна к разработке новейшей баллистической ракеты КНДР, - Reuters

Иллюстративное фото: Россия может быть причастна к разработке новейшей баллистической ракеты КНДР (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которая использует твердое ракетное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что

"Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учеными", - написал Постол, отметив, что визуальное сходство может свидетельствовать о том, что россияне решили передать Северной Корее усовершенствованную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".

В то же время некоторые

Исследователи Центра исследований нераспространения (CNS) отмечают, что Hwasong-18 явно черпает вдохновение для дизайна у российских ракет, в этом случае "Тополь-М" и "Ярс", как и многие другие северокорейские ракеты.

Пуск баллистической ракеты КНДР

12 июля КНДР произвела второй пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с двигателем на твердом топливе. Она пролетела 1001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море.

При этом недавно Северная Корея заявила о подготовке к различным военным провокациям, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за проведения трехстороннего саммита между Южной Кореей, США и Японией.

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